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Дальнее зарубежье 05.08.2022 18:09

Израильтяне нанесли удар по сектору Газа, уничтожен один из лидеров палестинского "Исламского джихада"

Армия обороны Израиля нанесла удар по цели в секторе Газа, информирует в пятницу The Jerusalem Post.

По данным издания, этим ударом уничтожен один из руководителей палестинского "Исламского джихада".

Ранее в пятницу министр обороны Израиля Бенни Ганц заявлял, что угроза, которую представляют Израилю действующие в секторе палестинские радикальные группировки, тем или иным образом в итоге будет устранена.

"Нашим врагам, и особенно руководству ХАМАС и палестинского "Исламского джихада" я хотел бы напомнить: ваше время заканчивается. Эта угроза в регионе будет устранена так или иначе", - сказал он.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ГАЗА, УДАР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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