Армия обороны Израиля нанесла удар по цели в секторе Газа, информирует в пятницу The Jerusalem Post.
По данным издания, этим ударом уничтожен один из руководителей палестинского "Исламского джихада".
Ранее в пятницу министр обороны Израиля Бенни Ганц заявлял, что угроза, которую представляют Израилю действующие в секторе палестинские радикальные группировки, тем или иным образом в итоге будет устранена.
"Нашим врагам, и особенно руководству ХАМАС и палестинского "Исламского джихада" я хотел бы напомнить: ваше время заканчивается. Эта угроза в регионе будет устранена так или иначе", - сказал он.
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