Армия обороны Израиля нанесла удар по цели в секторе Газа, информирует в пятницу The Jerusalem Post.

По данным издания, этим ударом уничтожен один из руководителей палестинского "Исламского джихада".

Ранее в пятницу министр обороны Израиля Бенни Ганц заявлял, что угроза, которую представляют Израилю действующие в секторе палестинские радикальные группировки, тем или иным образом в итоге будет устранена.

"Нашим врагам, и особенно руководству ХАМАС и палестинского "Исламского джихада" я хотел бы напомнить: ваше время заканчивается. Эта угроза в регионе будет устранена так или иначе", - сказал он.