Азербайджанские военные примут участие в 4 конкурсах Армейских международных игр-2022

Представители ВС Азербайджана примут участие в Армейских международных играх-2022, которые пройдут в России, Казахстане и Иране. По сообщению минобороны Азербайджана, военнослужащие примут участие в конкурсах: "Танковый биатлон" (Россия), "Кубок моря" (Азербайджан), "Мастера артиллерийского огня" (Казахстан) и "Снайперский предел" (Иран).

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