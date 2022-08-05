Совет ЕС принял постановление о снижении спроса на газ на 15%

Совет ЕС объявил в пятницу о принятии государствами Евросоюза постановления о добровольном сокращении спроса на природный газ на 15% предстоящей зимой.

"Государства-члены согласились сократить свой спрос на газ на 15% по сравнению со средним потреблением за последние пять лет в период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года, применяя меры по своему выбору", - сообщается в коммюнике совета, опубликованном в Брюсселе.

В документе разъясняется, что цель такого сокращения - экономить газ этой зимой, "чтобы подготовиться к возможным перебоям с поставками газа из России, которая постоянно использует энергоснабжение как оружие".

Постановление предусматривает возможность для Совета ЕС инициировать "союзное предупреждение" о безопасности поставок - состояние готовности Евросоюза, которое приведет к обязательному сокращению потребления газа в государствах-членах.

В то же время, имея в виду, что "все государства-члены приложат усилия для соблюдения постановления о сокращениях, совет определил некоторые исключения и возможности применения частичного или в некоторых случаях полного отступления от цели обязательного сокращения, чтобы принять во внимание конкретные ситуации государств-членов".

Так, совет согласился с тем, что страны ЕС, не подключенные к газовым сетям других государств-членов, освобождаются от обязательных сокращений газа, поскольку они не смогут высвобождать значительные объемы этого топлива в интересах других государств-членов.

Страны Евросоюза, чьи электросети не синхронизированы с европейской электроэнергетической системой и в большей степени зависят от газа для производства электроэнергии, также будут освобождены в случае десинхронизации с сетью третьей страны, чтобы избежать риска кризиса электроснабжения.

Государства-члены могут понизить эти цели, чтобы адаптировать свои обязательства по сокращению спроса, если они имеют ограниченные соединения с другими странами ЕС и способны доказать, что их экспортные мощности и внутренняя инфраструктура СПГ используются для перенаправления газа в другие государства-члены в полной мере.

"Государства-члены также могут ограничить свои цели сокращения, если они превысили целевые показатели по заполнению хранилищ газа, если они сильно зависят от газа как сырья для важнейших отраслей промышленности, или они могут использовать другой метод расчета, если их потребление газа увеличилось не менее чем на 8% с прошлого года по сравнению со средним показателем за последние пять лет", - объясняют в Брюсселе.

Государства-члены также согласились, что при выборе мер по сокращению спроса они не должны затрагивать домашние хозяйства и поставщиков основных услуг для функционирования общества, таких как критические объекты жизнеобеспечения, здравоохранение, а также оборону.

В Совете ЕС подчеркивают, что "постановление является исключительной и чрезвычайной мерой, предусмотренной на ограниченный срок". Оно будет применяться в течение одного года, и "Еврокомиссия проведет анализ к маю 2023 года, чтобы рассмотреть возможность его продления в свете общей ситуации с поставками газа в ЕС".

После публикации в "Официальном журнале" Евросоюза постановление вступит в силу.