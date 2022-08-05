В Азербайджане за сутки COVID-19 заразились 540 человек

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 540 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 801 тыс. 18, сообщает в пятницу республиканский оперативный штаб.
Днем ранее было зарегистрировано 495 случаев.
За сутки не было зафиксировано случаев летального исхода из-за новой коронавирусной инфекции. Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 тыс. 755 человек, следует из опубликованных данных.
От COVID-19 вылечились 788 тыс. 209 человек (+370 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находится 3 тыс. 54 человек.
За сутки медики провели 3 тыс. 435 тестов на коронавирус против 3 тыс. 708 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 58 тыс. 973 теста на COVID-19.
Э.Шафиев
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