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Дальнее зарубежье 05.08.2022 20:04

Признание нынешнего правительства в Афганистане отвечает интересам США - министр обороны талибов

Сын основателя движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) муллы Умара, нынешний министр обороны движения мулла Мухаммад Якуб заявил, что признание нынешнего правительства Афганистана отвечает интересам США, сообщает информационное агентство Aamaj News.

"Есть много стран, которые выступают против Америки больше, чем Афганистан, но Америка признает эти страны", - заявил мулла Якуб в интервью американскому национальному радио "NPR".

Отмечается, что это интервью было проведено в доме отца муллы Якуба в Кандагаре.

Агентство сообщает, что министр назвал создание конституции в Афганистане необходимостью. Якуб опроверг многочисленные сообщения о нарушениях прав человека по всей стране. Отвергнув доклад ООН, он сказал, что существуют военные суды для судебного преследования лиц, совершивших нарушения.

Интервью министра обороны прошло на фоне многотысячных антиамериканских митингов в столице Афганистана и ряде провинций страны, спровоцированных убийством лидера "Аль-Каиды" (запрещенной в России террористической организации) в Кабуле дронами США.

15 августа исполнится ровно год с момента захвата талибами Кабула и бегства из афганской столицы бывшего президента Афганистана Ашрафа Гани и членов его кабинета. Накануне годовщины правления, правительство талибов пока официально не признано ни одним государством мира.

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Тэги: АФГАНИСТАН, ПРАВИТЕЛЬСТВО, США, МНЕНИЕ


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