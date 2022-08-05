В июне в России умерли около 5 тыс. человек с диагностированным COVID-19 - Росстат

В июне 2022 года в России умерли 4 тыс. 991 человек, у которых был диагностирован коронавирус; для 3 тыс. 63 из них COVID-19 стал основной подтвержденной причиной смерти, следует из опубликованных в пятницу данных Росстата.
Согласно данным ведомства, COVID-19 стал основной причиной смерти в 3 тыс. 63 случаях, что на 85% меньше, чем в июне 2021 года.
Еще в 630 случаях инфекция рассматривается как основная причина смерти, однако для идентификации вируса нужно провести дополнительные исследования. Это на 81,1% меньше, чем в июне прошлого года.
Сообщается, что для 1 тыс. 298 умерших в июне COVID-19 был диагностирован как сопутствующее заболевание, в 247 случаях из них инфекция оказала существенное влияние на развитие смертельных осложнений (снижение по сравнению с данными июня прошлого года на 72,5%).
Таким образом, у 1 тыс. 51 пациента сопутствующий коронавирус не повлиял на наступление летального исхода. По этому показателю снижение по сравнению с аналогичным периодом 2021 года составило 62%.
Всего за июнь нынешнего года в России умерли 140 тыс. 730 человек. Таким образом, летальные исходы с коронавирусом составили 3,5% от общей месячной смертности.
В мае 2022 года в России, по уточненным данным Росстата, умерли 7 тыс. 98 пациентов с коронавирусом; в апреле текущего года - 11 тыс. 673 человека, в марте - 35 тыс. 584 человека, в феврале - 43 тыс. 543 человека, в январе - 35 тыс. 807 пациентов.
Алиев проинформировал Мишеля о военных провокациях Армении и действиях Азербайджана по их пресечению
Посол ЕС в Баку осудил нападение на азербайджанское посольство в Лондоне
Азербайджанский военный погиб, подорвавшись на мине в Кельбеджаре
Путин и Эрдоган достигли важных решений по сотрудничеству в экономике, прежде всего в энергетике - Новак
Путин и Эрдоган договорились начать оплату поставок российского газа в рублях, сообщил Новак
В Финляндии рассматривают варианты ограничения выдачи россиянам туристических виз
ГААД получит 10,1 млн манатов на строительство автодороги в Уджарском районе
MIDA направит 13,6 млн манатов на строительство жилых зданий в ЖК Сумгайыт-2
"Евротройка" призывает Тегеран быстрее вернуться к СВПД и не предъявлять нереалистичных требований
РФ и Турция привержены суверенитету и территориальной целостности Ливии - заявление
Москва и Анкара подтверждают решимость вместе бороться с терроризмом в Сирии
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Завершился турнир по футболу среди сотрудников Yelo Bank
ВТБ (Азербайджан) поддержал проект «Летнего университета для молодых лидеров»
Атлантический совет анонсировал обсуждение меморандума о сотрудничестве ЕС и Азербайджана в энергетике
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ