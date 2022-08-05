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Здравоохранение 05.08.2022 22:00

В июне в России умерли около 5 тыс. человек с диагностированным COVID-19 - Росстат

В июне 2022 года в России умерли 4 тыс. 991 человек, у которых был диагностирован коронавирус; для 3 тыс. 63 из них COVID-19 стал основной подтвержденной причиной смерти, следует из опубликованных в пятницу данных Росстата.

Согласно данным ведомства, COVID-19 стал основной причиной смерти в 3 тыс. 63 случаях, что на 85% меньше, чем в июне 2021 года.

Еще в 630 случаях инфекция рассматривается как основная причина смерти, однако для идентификации вируса нужно провести дополнительные исследования. Это на 81,1% меньше, чем в июне прошлого года.

Сообщается, что для 1 тыс. 298 умерших в июне COVID-19 был диагностирован как сопутствующее заболевание, в 247 случаях из них инфекция оказала существенное влияние на развитие смертельных осложнений (снижение по сравнению с данными июня прошлого года на 72,5%).

Таким образом, у 1 тыс. 51 пациента сопутствующий коронавирус не повлиял на наступление летального исхода. По этому показателю снижение по сравнению с аналогичным периодом 2021 года составило 62%.

Всего за июнь нынешнего года в России умерли 140 тыс. 730 человек. Таким образом, летальные исходы с коронавирусом составили 3,5% от общей месячной смертности.

В мае 2022 года в России, по уточненным данным Росстата, умерли 7 тыс. 98 пациентов с коронавирусом; в апреле текущего года - 11 тыс. 673 человека, в марте - 35 тыс. 584 человека, в феврале - 43 тыс. 543 человека, в январе - 35 тыс. 807 пациентов.

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Тэги: РОССИЯ, COVID, СМЕРТНОСТЬ


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