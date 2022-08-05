Азербайджанский военный погиб, подорвавшись на мине в Кельбеджаре

Минобороны Азербайджана сообщило о гибели военнослужащего азербайджанской армии в результате подрыва на мине в Кельбеджарском районе.

"5 августа в результате подрыва на заложенной армянами мине на недавно взятой под контроль территории на востоке Кельбеджарского района погиб военнослужащий ВС Азербайджана Бабек Алиев", - говорится в сообщении оборонного ведомства.

По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

В то же время военная прокуратура Кельбеджарского района сообщила о возбуждении уголовного дела по факту гибели военнослужащего.

«В результате предварительного расследования удалось установить, что 5 августа военнослужащий азербайджанской армии Бабек Алиев, выполняя свои служебные обязанности на территории Кельбеджарского района, подорвался на противопехотной мине и погиб. По факту возбуждено уголовное дело по соответствующей статье УК Азербайджана», - говорится в сообщении ведомства.