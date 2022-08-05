Посол ЕС в Баку осудил нападение на азербайджанское посольство в Лондоне

Посол Евросоюза в Баку Петер Михалко осудил вчерашнее нападение религиозных радикалов на посольство Азербайджана в Великобритании. "Потрясен вчерашним нападением на посольство Азербайджана в Лондоне. Насилие в отношении диппредставительств и дипломатического персонала неприемлемо. Рад, что сотрудники посольства и их семьи в безопасности", - написал Михалко на своей странице в твиттере.

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