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Внешняя политика 05.08.2022 21:14

Посол ЕС в Баку осудил нападение на азербайджанское посольство в Лондоне

Посол Евросоюза в Баку Петер Михалко осудил вчерашнее нападение религиозных радикалов на посольство Азербайджана в Великобритании.

"Потрясен вчерашним нападением на посольство Азербайджана в Лондоне. Насилие в отношении диппредставительств и дипломатического персонала неприемлемо. Рад, что сотрудники посольства и их семьи в безопасности", - написал Михалко на своей странице в твиттере.

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ЕС, ПОСОЛ, ОСУЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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