Путин и Эрдоган приняли совместное заявление по итогам переговоров

Президенты России Владимир Путин и Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам переговоров приняли совместное заявление. Встреча Путина и Эрдогана прошла в пятницу в Сочи, за переговорами лидеры провели более четырех часов. В пресс-службе Кремля сообщили, что по итогам переговоров лидеры двух стран приняли совместное заявление.

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