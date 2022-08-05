Путин и Эрдоган договорились провести следующее заседание совета сотрудничества высшего уровня в Турции

Президенты России и Турции договорились провести следующее заседание совета сотрудничества высшего уровня в Турции. Президенты России Владимир Путин и Турции Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу провели в Сочи переговоры, по итогам которых приняли совместное заявление. "Главы государств договорились провести следующее заседание совета сотрудничества высшего уровня в Турции", - говорится в документе.

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