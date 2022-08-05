Путин и Эрдоган отметили необходимость полного выполнения зерновой сделки, включая экспорт российских товаров - заявление

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе переговоров в Сочи подчеркнули необходимость полного выполнения стамбульской "зерновой сделки", включая беспрепятственный экспорт российского зерна и удобрений.

"Акцентирована необходимость обеспечить полное выполнение Стамбульской пакетной сделки в соответствии с ее духом и буквой, включая беспрепятственный экспорт российских зерна, удобрений и сырья для их производства", - говорится в совместном заявлении двух президентов, опубликованном по итогам переговоров.

В документе отмечается, что Путин и Эрдоган "признали важную роль конструктивных отношений двух стран в заключении инициативы о безопасном вывозе зерна из украинских портов".