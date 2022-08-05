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Регион 05.08.2022 21:45

Путин и Эрдоган отметили необходимость полного выполнения зерновой сделки, включая экспорт российских товаров - заявление

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе переговоров в Сочи подчеркнули необходимость полного выполнения стамбульской "зерновой сделки", включая беспрепятственный экспорт российского зерна и удобрений.

"Акцентирована необходимость обеспечить полное выполнение Стамбульской пакетной сделки в соответствии с ее духом и буквой, включая беспрепятственный экспорт российских зерна, удобрений и сырья для их производства", - говорится в совместном заявлении двух президентов, опубликованном по итогам переговоров.

В документе отмечается, что Путин и Эрдоган "признали важную роль конструктивных отношений двух стран в заключении инициативы о безопасном вывозе зерна из украинских портов".

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Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, ЗЕРНО, СДЕЛКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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