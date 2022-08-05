Путин и Эрдоган договорились начать оплату поставок российского газа в рублях, сообщил Новак

Россия и Турция переходят на оплату поставок российского газа в рублях.
Как сообщил журналистам вице-премьер Александр Новак, соответствующая договоренность была достигнута в пятницу на переговорах президентов двух стран в Сочи.
"Президенты договорились о том, что мы начинаем частично поставки газа и их оплату в рублях", - сказал Новак.
Он напомнил, что в настоящее время Россия поставляет ежегодно порядка 26 млрд кубометров газа в Турцию.
"Мы переходим постепенно на оплату в национальной валюте, часть поставок будет уже оплачиваться в российских рублях. Это действительно новый этап, который открывает новые возможности, в том числе для развития наших денежно-финансовых отношений", - подчеркнул Новак.
Он добавил, что вопросы сотрудничества в банковско-финансовой сфере также обсуждались Путиным и Эрдоганом.
"Наши коммерческие компании, наши граждане должны иметь возможность рассчитываться во время туристических поездок и в процессе товарооборота (в национальных валютах - ИФ)", - сказал Новак.
Как заявил вице-премьер, поэтому "президенты обсуждали финансово-банковский блок, по которому были достигнуты большие соглашения".
"Сегодня мы по сути дела выполняли поставленную президентами задачу по выходу на торговый оборот в 100 млрд долларов и по упрощению тех процедур, которые позволяют нашему бизнесу общаться", - заявил Новак.
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