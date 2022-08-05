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ТЭК 05.08.2022 21:48

Путин и Эрдоган договорились начать оплату поставок российского газа в рублях, сообщил Новак

Россия и Турция переходят на оплату поставок российского газа в рублях.

Как сообщил журналистам вице-премьер Александр Новак, соответствующая договоренность была достигнута в пятницу на переговорах президентов двух стран в Сочи.

"Президенты договорились о том, что мы начинаем частично поставки газа и их оплату в рублях", - сказал Новак.

Он напомнил, что в настоящее время Россия поставляет ежегодно порядка 26 млрд кубометров газа в Турцию.

"Мы переходим постепенно на оплату в национальной валюте, часть поставок будет уже оплачиваться в российских рублях. Это действительно новый этап, который открывает новые возможности, в том числе для развития наших денежно-финансовых отношений", - подчеркнул Новак.

Он добавил, что вопросы сотрудничества в банковско-финансовой сфере также обсуждались Путиным и Эрдоганом.

"Наши коммерческие компании, наши граждане должны иметь возможность рассчитываться во время туристических поездок и в процессе товарооборота (в национальных валютах - ИФ)", - сказал Новак.

Как заявил вице-премьер, поэтому "президенты обсуждали финансово-банковский блок, по которому были достигнуты большие соглашения".

"Сегодня мы по сути дела выполняли поставленную президентами задачу по выходу на торговый оборот в 100 млрд долларов и по упрощению тех процедур, которые позволяют нашему бизнесу общаться", - заявил Новак.

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Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, ГАЗ, РУБЛИ


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