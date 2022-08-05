Путин и Эрдоган достигли важных решений по сотрудничеству в экономике, прежде всего в энергетике - Новак

Важные решения, выводящие на новый уровень отношения России и Турции, достигнуты на переговорах президентов двух стран в Сочи, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак, который возглавляет с российской стороны двустороннюю межправительственную комиссию по торгово-экономическому сотрудничеству.
"На переговорах были достигнуты очень важные решения, которые по сути выводят на новый уровень развитие наших отношений в торговле и экономике, практически по всем отраслям. В том числе в транспорте, промышленности, сельском хозяйстве, в туризме, в сфере IT-технологий и ЖКХ", - сказал Новак.
Он добавил, что ключевой сферой, которая подробно обсуждалась Владимиром Путиным и Реджепом Эрдоганом была энергетика.
"В том числе, это и строительство АЭС "Аккую", речь шла о выходе в срок до 2023 года на запуск этого проекта", - отметил вице-премьер.
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