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Бизнес и законодательство 05.08.2022 21:50

Путин и Эрдоган достигли важных решений по сотрудничеству в экономике, прежде всего в энергетике - Новак

Важные решения, выводящие на новый уровень отношения России и Турции, достигнуты на переговорах президентов двух стран в Сочи, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак, который возглавляет с российской стороны двустороннюю межправительственную комиссию по торгово-экономическому сотрудничеству.

"На переговорах были достигнуты очень важные решения, которые по сути выводят на новый уровень развитие наших отношений в торговле и экономике, практически по всем отраслям. В том числе в транспорте, промышленности, сельском хозяйстве, в туризме, в сфере IT-технологий и ЖКХ", - сказал Новак.

Он добавил, что ключевой сферой, которая подробно обсуждалась Владимиром Путиным и Реджепом Эрдоганом была энергетика.

"В том числе, это и строительство АЭС "Аккую", речь шла о выходе в срок до 2023 года на запуск этого проекта", - отметил вице-премьер.

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Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, ЭКОНОМИКА, СОТРУДНИЧЕСТВО


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