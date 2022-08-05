Москва и Анкара подтверждают решимость вместе бороться с терроризмом в Сирии

Россия и Турция подтвердили приверженность политическому единству и территориальной целостности Сирии и решимость действовать в плотной координации по вопросам борьбы с террористическими организациями.

Президенты России Владимир Путин и Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам переговоров в Сочи приняли совместное заявление, в котором, в частности, были отражены вопросы, затронутые на их встрече.

"Среди затронутых вопросов были также недавние события в Сирии. Стороны подтвердили, что придают большое значение продвижению политического процесса. Обозначена важность сохранения политического единства и территориальной целостности Сирии. Вновь подтверждена решимость действовать сообща и в плотной координации друг с другом в вопросах борьбы со всеми террористическими организациями", - отмечается в заявлении президентов.