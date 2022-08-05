РФ и Турция привержены суверенитету и территориальной целостности Ливии - заявление

Президенты России Владимир Путин и Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам переговоров в Сочи приняли совместное заявление, в котором отражены вопросы, стоявшие на повестке дня их встречи.

В частности, президенты выразили отношение к ситуации в Ливии, отметив твердую приверженность суверенитету, территориальной целостности и национальному единству этой страны.

"Стороны обозначили важность проведения свободных, справедливых и заслуживающих доверия выборов на основе максимально широкого консенсуса и вновь подтвердили свою поддержку продолжающемуся политическому процессу, основанному на главенствующей роли самих ливийцев и под их руководством", - отмечается в тексте заявления.