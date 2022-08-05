"Евротройка" призывает Тегеран быстрее вернуться к СВПД и не предъявлять нереалистичных требований

Франция, Великобритания и Германия предупредили Иран, что на данном этапе не идет речи о новых раундах переговоров по Совместному всеобъемлющему плану действий, и призвали его воздержаться от нереалистичных требований вне рамок соглашения по ядерной сделке, передает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на заявление "Евротройки".
"Текст (соглашения - ИФ) готов. Возобновления переговоров не будет. Иран должен сейчас принять решение по заключению сделки, пока это все еще возможно", - приводит WSJ выдержки из заявления европейских стран-партнеров по СВПД.
В документе подчеркивается, что прошедшие переговоры в Вене "не указывают на возможность нового раунда переговоров", а являются лишь "техническими обсуждениями иранской реакции" на текст соглашения.
"Мы призываем Иран не выдвигать нереалистичных требований вне рамок СВПД, в том числе в отношении вопросов гарантий МАГАТЭ", - подчеркивает "Евротройка".
Европейские страны отметили, что "основной нерешенный вопрос по-прежнему остается между США и Ираном".
Накануне основной переговорщик от Ирана Али Багери Кани провел двусторонние встречи с коллегой от ЕС Энрике Морой и постпредом РФ при международных организациях в Вене Михаилом Ульяновом.
В конце июля глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель представил предложения по возобновлению СВПД. Он сообщил, что его предложение "включает все достигнутые всеми сторонами компромиссы". На этой неделе в МИД Ирана после изучения инициативы Борреля поддержали идею возобновления переговоров.
В 2015 году Иран и "шестерка" международных посредников - пять постоянных членов СБ ООН и Германия - заключили СВПД, соглашение, согласно которому Тегеран должен ограничить развитие своей ядерной программы исключительно мирными целями в обмен на снятие международных и односторонних санкций.
Предыдущий президент США Дональд Трамп в 2018 году в одностороннем порядке вывел США из СВПД и возобновил действие антииранских санкций, в том числе в отношении нефтяного сектора, что побудило Тегеран к постепенному отказу от соблюдения некоторых условий сделки. Нынешний президент США Джо Байден заявлял о готовности при определенных условиях вернуться в сделку.
Иран, Великобритания, Германия, Китай, Франция и Россия провели несколько раундов переговоров в Вене с целью восстановления СВПД. США напрямую в них не участвуют.
Последний раунд переговоров прервался в марте и до сих пор не возобновился.
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