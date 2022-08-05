Байден заявил, что надеется на урегулирование ситуации с обменом осужденной Грайнер

Президент США Джо Байден в пятницу выразил надежду на благополучный исход дела с осужденной в РФ американской баскетболистской Бриттни Грайнер.

"Я надеюсь на это. Мы упорно работаем в этом направлении", - сказал он в ответ на просьбу журналиста прокомментировать ситуацию с возможным обменом Грайнер.

В четверг Химкинский суд Москвы приговорил Грайнер к 9 годам колонии общего режима со штрафом в размере 1 млн рублей. Сама Грайнер в суде признала вину, но заявила, что не хотела нарушать закон.

Американской баскетболистке вменяется незаконное хранение без цели сбыта наркотических веществ, а также их контрабанда в значительном размере.

На просьбу журналистов оценить данный судебный вердикт пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил: "Мы не можем комментировать судебные решения, я не буду этого делать и на этот раз".

В России олимпийская чемпионка играла за екатеринбургский клуб УГМК.

27 июля CNN со ссылкой на знакомые с ситуацией источники сообщал, что президент США Джо Байден одобрил идею сотрудников его администрации о том, чтобы попытаться обменять отбывающего тюремное заключение в США российского бизнесмена Виктора Бута на арестованную в РФ Грайнер и осужденного за шпионаж Пола Уилана.

Пресс-секретарь президента РФ Песков в свою очередь заявлял, что договоренностей между РФ и США по поводу обмена Бута на Уилана и Грайнер пока нет.

Госсекретарь США Энтони Блинкен объявил, что США представили Москве "существенное предложение" об освобождении Грайнер и Уилана, однако не сообщил подробностей. 29 июля он также обсудил судьбу осужденных с главой МИД РФ Сергеем Лавровым по телефону.