Алиев проинформировал Мишеля о военных провокациях Армении и действиях Азербайджана по их пресечению

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Европейского Совета Шарль Мишель в пятницу провели телефонный разговор, обсудили напряженность в регионе и двухстороннюю повестку.
Как сообщает пресс-служба президента Азербайджана, разговор состоялся по инициативе европейской стороны.
«Обсуждалась эскалация напряжённости в регионе в последние дни, по поводу которой Мишель выразил свое беспокойство. Глава Евросовета также подчеркнул готовность ЕС продолжать усилия по обеспечению долгосрочного мира и стабильности в соответствии с Брюссельской мирной повесткой», - отмечается в информации.
Алиев сообщил, что Армения совершила очередную военную провокацию на территории Азербайджана (Карабахский регион – ИФ), где временно размещен российский миротворческий контингент, в результате которой погиб азербайджанский военный. «ВС Азербайджана предприняли соответствующие меры и предотвратили провокацию. Глава нашего государства всю ответственность за возникшую напряженность возложил на Армению», - подчеркивается в информации.
Алиев добавил, что Армения до сих пор не выводит своих военных с Карабахского региона Азербайджана, что противоречит пунктам трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года. Кроме этого, Алиев подчеркнул, что на азербайджанской территории все еще остаются армянские незаконные вооруженные формирования и около 2 лет Арменией не выполняются обязательства по трёхстороннему заявлению.
«Президент Алиев отметил, что ВС Армении и армянские незаконные вооружённые формирования должны быть выведены с территории Азербайджана», - отмечается в информации.
Кроме этого, президент подчеркнул, что в рамках трехстороннего заявления и по договоренности с министерством обороны РФ, определен маршрут дороги, которая является альтернативной Лачинскому коридору. «Азербайджанская сторона близка к завершению строительства своего участка и после этого российский миротворческий контингент будут передислоцированы на нее», - подчеркивается в сообщении.
В ходе разговора стороны обсудили перспективы сотрудничества между Азербайджаном и Европейским союзом.
Р.Ахмедов
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