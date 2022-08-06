Moody`s повысило кредитные рейтинги Азербайджана до уровня Ва1, изменило прогноз на «стабильный»

Международное рейтинговое агентство Moody`s Investors Service в пятницу повысило долгосрочный рейтинг эмитента и рейтинг приоритетных необеспеченных обязательств Азербайджана до «Ва1» с «Ва2».
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на пресс-релизе агентства, прогноз по рейтингу изменен на "стабильный" с позитивного.
«Повышение рейтинга отражает эффективность экономической политики в последние годы, что выражается в улучшении бюджетного управления и повышении способности амортизировать будущие шоки. Несмотря на пандемию, бюджетные показатели остаются высокими и улучшаются быстрее, чем ожидалось, благодаря разумному управлению бюджетом в условиях восстановления экономики и высоких цен на углеводороды. Moody`s считает, что антиинфляционные меры правительства и активная макроэкономическая политика Центрального банка Азербайджана сдержат инфляционные риски, усугубленные российско-украинским кризисом», - подчеркивается в сообщении.
Прогноз «стабильный» уравновешивает кредитоспособность крупных активов Азербайджана. Геополитическая напряженность в отношениях с соседней Арменией сохраняется, в то время как последствия российско-украинского военного конфликта, такие как вторичные санкции и нарушение торговых или цепочек поставок, создают риски ухудшения ситуации.
Агентство отмечает, что после кризиса в 2015–2016 годах, вызванного снижением цен на нефть, Азербайджан улучшил управление финансами, что привело к укреплению баланса и снижению долгового бремени до уровня менее 20% ВВП. «Азербайджан эффективно использовал свои значительные бюджетные резервы во время пандемии для обеспечения антициклических расходов, ограничивая ухудшение показателей государственного долга и повышая гибкость бюджета», - отмечает агентство.
В Moody`s ожидают, что в период высоких цен на нефть правительство будет сохранять финансовую осмотрительность, ограничив свою зависимость от трансфертов Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР), как показано в пересмотренном госбюджете на 2022 год.
«Новые фискальные правила подтвердили приверженность властей к сокращению ненефтяного дефицита (в процентах от ненефтяного ВВП – ИФ) и установлению потолка долговой нагрузки (до 20% ВВП – ИФ)», - подчеркивает агентство.
В Moody`s считают, что посредством «Азербайджанского инвестиционного холдинга» власти страны усилили надзор за долгом государственных предприятий. «Другие реформы, такие как улучшение корпоративного управления, введение правил раскрытия финансовой информации и аудита, продолжаются», - подчеркивает агентство.
По оценкам агентства, исходя из предположений Moody`s о ценах на нефть в $50-70 за баррель в среднесрочной перспективе, размер активов ГНФАР, вероятно, продолжит расти в течение следующих нескольких лет.
А.Азизов
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