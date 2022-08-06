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Внешняя политика 06.08.2022 00:51

Алиев заявил Блинкену, что ответственность за эскалацию ситуации лежит на Армении

Госсекретарь США Энтони Блинкен в пятницу позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

"В ходе телефонного разговора госсекретарь США выразил обеспокоенность возникшей в регионе напряженностью", - сообщает пресс-служба главы государства.

Алиев, в свою очередь, заявил, что вся ответственность за возникшую напряженность ложится на официальный Ереван. "Глава государства отметил, что армянские незаконные вооруженные формирования на территории Азербайджана, где временно дислоцирован российский миротворческий контингент, совершили военную провокацию, приведшую к гибели азербайджанского военнослужащего. Алиев подчеркнул, что Азербайджан принял необходимые ответные меры для предотвращения данной провокации", - отмечается в сообщении.

Президент довел до сведения своего собеседника, что азербайджанская сторона не раз поднимала вопрос о выводе со своих территорий армянских военнослужащих и армянских незаконных вооруженных формирований, что предусмотрено положениями трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года, однако Ереван не выполняет это обязательство, приводя различные отговорки и выступая с противоречивыми заявлениями.

"Алиев также отметил, что азербайджанская сторона близка к завершению строительства альтернативной Лачинскому коридору дороги, подчеркнув, что после завершения работ по строительству на данной дороге планируется разместить миротворческие силы РФ", - говорится в информации.

В ходе беседы Алиев и Блинкен обсудили двусторонние отношения и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Э.Шафиев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПРЕЗИДЕНТ, ГОСДЕП, РАЗГОВОР


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