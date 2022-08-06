Вашингтон готов содействовать диалогу Баку и Еревана - Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что в ходе телефонного разговора с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в пятницу он подчеркнул, что Вашингтон готов содействовать диалогу между Баку и Ереваном.
«Заверил президента Алиева, что Соединенные Штаты готовы взаимодействовать и содействовать диалогу между Азербайджаном и Арменией, чтобы помочь в достижении прочного мира на Южном Кавказе", - написал Блинкен в твиттере.
Р.Керимов
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