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Внешняя политика 06.08.2022 01:28

Вашингтон готов содействовать диалогу Баку и Еревана - Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что в ходе телефонного разговора с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в пятницу он подчеркнул, что Вашингтон готов содействовать диалогу между Баку и Ереваном.

«Заверил президента Алиева, что Соединенные Штаты готовы взаимодействовать и содействовать диалогу между Азербайджаном и Арменией, чтобы помочь в достижении прочного мира на Южном Кавказе", - написал Блинкен в твиттере.

Р.Керимов

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Тэги: БЛИНКЕН, АЛИЕВ, ЗАВЕРЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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