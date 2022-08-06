Военно-Грузинскую дорогу закрыли из-за погодных условий

Военно-Грузинскую дорогу закрыли для всех видов транспорта из-за непогоды на территории Грузии, сообщает пресс-служба МЧС России по Северной Осетии в субботу.
"В связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии (...) запрещено движение всех видов автотранспортных средств на участке Владикавказ - Ларс в обоих направлениях с 01:20 мск 6 августа 2022 года до особого распоряжения", - говорится в сообщении.
В настоящее время Военно-Грузинская дорога является единственным сухопутным маршрутом, связывающим с Россией не только Грузию, но и Армению.
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