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СНГ 06.08.2022 09:00

Военно-Грузинскую дорогу закрыли из-за погодных условий

Военно-Грузинскую дорогу закрыли для всех видов транспорта из-за непогоды на территории Грузии, сообщает пресс-служба МЧС России по Северной Осетии в субботу.

"В связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии (...) запрещено движение всех видов автотранспортных средств на участке Владикавказ - Ларс в обоих направлениях с 01:20 мск 6 августа 2022 года до особого распоряжения", - говорится в сообщении.

В настоящее время Военно-Грузинская дорога является единственным сухопутным маршрутом, связывающим с Россией не только Грузию, но и Армению.

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Тэги: РОССИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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