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Дальнее зарубежье 06.08.2022 10:20

Южная Корея выразила озабоченность обстановкой в Тайваньском проливе

Министр иностранных дел Южной Кореи Пак Чин, выступая на Восточноазиатском саммите в Пномпене, заявил, что в Сеуле обеспокоены нагнетанием напряженности в Тайваньском проливе и выступают против изменений статус-кво в регионе силовыми методами.

"Пак сказал, что обостряющийся геополитический конфликт в Тайваньском проливе может подорвать политическую и экономическую стабильность в регионе, подчеркнув, что его негативное влияние может распространиться на Корейский полуостров", - говорится в заявлении южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Пак Чин подчеркнул, что Республика Корея продолжает поддерживать принцип "одного Китая". Агентство "Ренхап" отмечает, что он заявил об этом в присутствии госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД КНР Ван И.

Дипломат затронул вопрос об угрозах от развивающейся ракетной и ядерной программ КНДР, и призвал к "единому жесткому " ответу на "провокации" Пхеньяна.

Как пишет "Ренхап", ссылаясь на информированные источники, Пак Чин в ходе неформальных переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в кулуарах форума "выразил обеспокоенность по поводу возможности седьмого ядерного испытания Пхеньяна и призвал Москву к конструктивной роли" в урегулировании проблем Корейского полуострова.

МИД РК сообщил, что Пак Чин в беседе с Лавровым также выразил надежду на скорейшее восстановление мира на Украине и нормализацию двусторонних отношений.

Обстановка в районе Тайваньского пролива обострилась в результате визита на Тайвань спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси. Пекин в связи с этим заявил США решительный протест, поскольку визит стал серьезным нарушением принципов "одного Китая" и установления дипотношений между КНР и США.

В МИД КНР заявили, что в ответ на это грубейшее нарушение суверенитета и территориальной целостности Китая будут приняты "решительные, мощные и эффективные" меры.

Пекин 4 августа начал крупнейшие по масштабам военные учения в шести зонах вокруг Тайваня с боевыми стрельбами и ракетными пусками. Учения продлятся до 7 августа.

Кроме того, Китай уже ввел запрет на ввоз с Тайваня цитрусовых, нескольких видов рыб и ряда других продуктов питания.

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Тэги: МИР, ЮЖНАЯ КОРЕЯ, КИТАЙ, США


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