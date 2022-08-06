Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

04.08 $/bbl +/- WTI 88.54 -2.12 Brent 94.12 -2.66

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 06.08.2022 11:00

Ответственность за вчерашний взрыв в Кабуле взял на себя филиал ИГИЛ

Филиал ИГИЛ "Хорасан" взял на себя ответственность за взрыв, прогремевший накануне вечером в районе Саркариз на западе Кабула, сообщает информационное агентство Aamaj News.

В сообщении отмечается, что террористы опубликовали заявление на подконтрольных им интернет-ресурсах.

По данным начальника пресс-центра полиции афганской столицы Халеда Задрана, число жертв вчерашнего взрыва достигло восьми человек, 18 получили ранения.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: МИР, АФГАНИСТАН, ВЗРЫВ


Похожие новости


Госсекретарь США привал мировое сообщество к единству в отношении политики правительства Афганистана Талибы хотят хороших отношений со всем миром, особенно рассчитывают на поддержку КНР Генсек НАТО заявил, что гарантии успеха мирного процесса в Афганистане нет Афганский президент допустил возможность заключения мирного договора с талибами

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az