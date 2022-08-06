Ответственность за вчерашний взрыв в Кабуле взял на себя филиал ИГИЛ

Филиал ИГИЛ "Хорасан" взял на себя ответственность за взрыв, прогремевший накануне вечером в районе Саркариз на западе Кабула, сообщает информационное агентство Aamaj News. В сообщении отмечается, что террористы опубликовали заявление на подконтрольных им интернет-ресурсах. По данным начальника пресс-центра полиции афганской столицы Халеда Задрана, число жертв вчерашнего взрыва достигло восьми человек, 18 получили ранения.

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