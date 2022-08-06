Армия КНР в пятницу совершила 70 боевых вылетов в районе Тайваня

В минувшую пятницу в ходе масштабных военных учений вооруженных сил Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в районе Тайваня совершено 68 боевых вылетов, зоны вокруг острова патрулировали 13 кораблей ВМС, сообщают китайские СМИ со ссылкой на данные тайваньского военного ведомства.
При этом в сообщении на сайте ведомства отмечается, что корабли и самолеты несколько раз пересекли так называемую "средней линии" Тайваньского пролива.
Эта линия считается тайваньскими военными границей между островом и материковой частью страны. Граница не признается Пекином, она была условно определена в 1954 году при поддержке США.
Министерство обороны КНР подчеркнуло, что "Тайвань является неотделимой частью Китая".
НОАК с 4 по 7 августа проводит военные учения с боевыми стрельбами в шести районах вокруг Тайваня в ответ на визит на остров на этой неделе спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси, который Пекин квалифицировал как грубое нарушение суверенитета и территориальной целостности страны. Как сообщалось, в ходе учений были запущены баллистические ракеты, пролетевшие над Тайванем.
Телеканал CNN, комментируя учения, напоминает, что Китай и "ранее запускал ракеты в морское пространство, окружающее Тайвань".
"Однако ракеты, пролетевшие над островом, ознаменовали значительную степень эскалации, и американские официальные лица предупредили, что, возможно, это еще не все", - отмечает CNN.
Представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил в четверг журналистам: "Мы ожидали, что Китай может предпринять подобные шаги". Он добавил: "Мы также ожидаем, что эти действия будут развиваться и что китайцы продолжат в ближайшие дни реагировать (на визит Пелоси на Тайвань - ИФ)".
Эрдоган назвал неприемлемым нападение на посольство Азербайджана в Лондоне
Алиев принял верительные грамоты новых послов Панамы и Руанды
Асадов подписал распоряжение о создании рабгруппы по внедрению «зеленых» технологий в Карабахе и Восточном Зангезуре
Moody`s прогнозирует рост ВВП Азербайджана в 2022г на 4%
Moody`s повысило кредитные рейтинги Азербайджана до уровня Ва1, изменило прогноз на «стабильный»
Путин и Эрдоган достигли важных решений по сотрудничеству в экономике, прежде всего в энергетике - Новак
ФИФА потратила почти полмиллиона долларов на внедрение системы VAR в Азербайджане
В Азербайджане возбудили дело по факту нападения на посольство в Великобритании
Количество случаев COVID-19 в мире превысило 582,9 млн - университет Хопкинса
В Финляндии рассматривают варианты ограничения выдачи россиянам туристических виз
ГААД получит 10,1 млн манатов на строительство автодороги в Уджарском районе
MIDA направит 13,6 млн манатов на строительство жилых зданий в ЖК Сумгайыт-2
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Завершился турнир по футболу среди сотрудников Yelo Bank
ВТБ (Азербайджан) поддержал проект «Летнего университета для молодых лидеров»
Атлантический совет анонсировал обсуждение меморандума о сотрудничестве ЕС и Азербайджана в энергетике
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ