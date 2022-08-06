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Дальнее зарубежье 06.08.2022 10:40

Армия КНР в пятницу совершила 70 боевых вылетов в районе Тайваня

В минувшую пятницу в ходе масштабных военных учений вооруженных сил Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в районе Тайваня совершено 68 боевых вылетов, зоны вокруг острова патрулировали 13 кораблей ВМС, сообщают китайские СМИ со ссылкой на данные тайваньского военного ведомства.

При этом в сообщении на сайте ведомства отмечается, что корабли и самолеты несколько раз пересекли так называемую "средней линии" Тайваньского пролива.

Эта линия считается тайваньскими военными границей между островом и материковой частью страны. Граница не признается Пекином, она была условно определена в 1954 году при поддержке США.

Министерство обороны КНР подчеркнуло, что "Тайвань является неотделимой частью Китая".

НОАК с 4 по 7 августа проводит военные учения с боевыми стрельбами в шести районах вокруг Тайваня в ответ на визит на остров на этой неделе спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси, который Пекин квалифицировал как грубое нарушение суверенитета и территориальной целостности страны. Как сообщалось, в ходе учений были запущены баллистические ракеты, пролетевшие над Тайванем.

Телеканал CNN, комментируя учения, напоминает, что Китай и "ранее запускал ракеты в морское пространство, окружающее Тайвань".

"Однако ракеты, пролетевшие над островом, ознаменовали значительную степень эскалации, и американские официальные лица предупредили, что, возможно, это еще не все", - отмечает CNN.

Представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил в четверг журналистам: "Мы ожидали, что Китай может предпринять подобные шаги". Он добавил: "Мы также ожидаем, что эти действия будут развиваться и что китайцы продолжат в ближайшие дни реагировать (на визит Пелоси на Тайвань - ИФ)".

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Тэги: КИТАЙ, ТАЙВАНЬ, УЧЕНИЯ


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