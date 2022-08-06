Глава МИД Китая и Южной Кореи обсудят сотрудничество по Северной Корее и стабильность цепочек поставок

Глава МИД Южной Кореи Пак Чин сообщил в субботу, что в ходе его предстоящих переговоров с китайским коллегой Ван И стороны уделят особое внимание вопросам сотрудничества по Северной Корее и стабильности цепочек поставок.

В понедельник Пак Чин планирует отбыть с трехдневным визитом в портовый город Циндао на востоке Китая, где он проведет встречу с Ван И, сообщает агентство "Ренхап".

Дипломат объявил об этом журналистам в сеульском аэропорту по возвращению из Камбоджи, где он принимал участие в ряде мероприятий в рамках встречи министров иностранных дел стран АСЕАН.

Наблюдатели обратили внимание, что накануне, выступая на Восточноазиатском саммите в Пномпене, Пак Чин заявил, что в Сеуле обеспокоены нагнетанием напряженности в Тайваньском проливе и выступают против изменений статус-кво в регионе силовыми методами.

"Пак сказал, что обостряющийся геополитический конфликт в Тайваньском проливе может подорвать политическую и экономическую стабильность в регионе, подчеркнув, что его негативное влияние может распространиться на Корейский полуостров", - говорится в заявлении южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Пак Чин подчеркнул, что Республика Корея продолжает поддерживать принцип "одного Китая".

Дипломат затронул вопрос об угрозах от развивающейся ракетной и ядерной программ КНДР, и призвал к "единому жесткому " ответу на "провокации" Пхеньяна.

Обстановка в районе Тайваньского пролива обострилась в результате визита на Тайвань спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси. Пекин в связи с этим заявил Вашингтону решительный протест, поскольку визит стал серьезным нарушением принципов "одного Китая" и установления дипотношений между КНР и США.

В МИД КНР заявили, что в ответ на это грубейшее нарушение суверенитета и территориальной целостности Китая будут приняты "решительные, мощные и эффективные" меры.

Китай 4 августа начал крупнейшие по масштабам военные учения в шести зонах вокруг Тайваня с боевыми стрельбами и ракетными пусками. Учения продлятся до воскресенья.

Ранее о предстоящем визите Пак Сина в Китай сообщила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.