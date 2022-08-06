Глава МИД КНР заявил о необходимости разоблачить ложь Вашингтона по тайваньскому вопросу

Министр иностранных дел КНР Ван И на пресс-конференции в Пномпене, где он принимал участие в министерской встрече стран АСЕАН, заявил, что необходимо разоблачить распространяемую США ложь по вопросу вокруг Тайваня.

"Я хотел бы подробнее остановиться на позиции Китая по тайваньскому вопросу. С учетом того, что Соединенные Штаты только что распространили много ложной информации и неправды, нам необходимо прояснить факты, чтобы мы могли посмотреть правде в глаза", - цитирует в субботу заявление Ван И китайское внешнеполитическое ведомство.

Министр напомнил, что спикер американской Палаты представителей Нэнси Пелоси "при попустительстве и по договоренности с правительством США, несмотря на решительное противодействие Китая и неоднократные переговоры, нагло посетила тайваньский регион". Это стало нарушением суверенитета Китая и вмешательством в его внутренние дела, подчеркнул он.

Дипломат отметил, что если принцип невмешательства во внутренние дела будет нарушаться, то "мир вернется к закону джунглей", и США "будут еще более беспринципно относиться к другим странам и запугивать их с помощью так называемого статуса силы".

"Мы не можем допустить, чтобы подобное происходило", - заявил он.

Ван И сказал, что в такой обстановке Китай вынужден был решительно отреагировать на действия США, при этом "наша позиция законна и разумна, наши меры являются твердыми и мощными". Начатые Китаем на фоне визита Пелоси военные учения в районе Тайваня "являются открытыми, прозрачными и профессиональными, проводятся в соответствии международным правом и международной практикой".

Глава МИД КНР добавил, что все обвинения Китая со стороны Соединенных Штатов в том, что Пекин "нарушил статус-кво в регионе", не выдерживают критики.

"Это полная дезинформация и клевета", - сказал он, напомнив, что в коммюнике об установлении дипломатических отношений между Китаем и США правительство КНР называется единственным законным правительством, представляющим всю страну, а Тайвань - ее частью.

"Это статус-кво Тайваньского пролива, который остается неизменным на протяжении десятилетий", - подчеркнул Ван И.

Однако, по его словам, "этот статус-кво действительно был нарушен" Соединенными Штатами. В качестве одного из примеров он привел принятие в США "Закона об отношениях с Тайванем", предусматривающий обязательства Вашингтона по обеспечению безопасности острова.

"Мы будем твердо защищать суверенитет и территориальную целостность Китая, решительно пресекать заговор Соединенных Штатов по использованию тайваньского вопроса, решительно подавлять фантазии тайваньских властей о том, что они могут полагаться на Соединенные Штаты в вопросе независимости", - подчеркнул Ван И.

Пелоси на этой неделе совершила визит на Тайвань. В МИД КНР заявили, что это стало грубейшим нарушение суверенитета и территориальной целостности Китая, пообещав принять "решительные, мощные и эффективные" меры.

Китай 4 августа начал крупнейшие по масштабам военные учения в шести зонах вокруг Тайваня с боевыми стрельбами и ракетными пусками, которые продлятся до воскресенья.