Количество случаев COVID-19 в мире превысило 582,9 млн - университет Хопкинса

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро субботы достигло 582 млн 935 тыс. 211, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.
С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 млн 415 тыс. 681 человек.
В число стран с более чем 20 млн случаев заражения входят США, Индия, Бразилия, Франция, Германия, Великобритания, Италия и Южная Корея.
Число инфицированных и скончавшихся от последствий заражения соответственно составило:
США - 92 млн 90 тыс. 455 и 1 млн 33 тыс. 516.
Индия - 44 млн 126 тыс. 994 и 526 тыс. 649.
Бразилия - 33 млн 994 тыс. 470 и 679 тыс. 758.
Франция - 34 млн 237 тыс. 67 и 153 тыс. 577.
Германия - 31 млн 228 тыс. 314 и 144 тыс. 858.
Великобритания - 23 млн 581 тыс. 994 и 185 тыс. 761.
Италия - 21 млн 251 тыс. 774 и 172 тыс. 904.
Южная Корея - 20 млн 383 тыс. 621 и 25 тыс. 236.
По данным портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты на утро субботы - 825,5. В Индии на 1 млн жителей скончались 374 человека, Бразилии - 3 тыс. 151, Франции - 2 тыс. 326, Германии - 1 тыс. 717, Великобритании - 2 тыс. 696 (данные на 04.08), Италия - 2 тыс. 869, Южной Корее - 491. Сведения по США отсутствуют.
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