Гора Буздух и близлежащие высоты в Карабахе перешли под контроль азербайджанской армии - Минобороны

Гора Буздух и близлежащие высоты в Карабахском регионе Азербайджана перешли под контроль азербайджанской армии. Об этом в субботу сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

«В результате уточнений, проведенных нашими подразделениями на территории, гора Буздух и близлежащие высоты перешли под контроль азербайджанской армии», - говорится в сообщении военного ведомства.

Ранее в Минобороны Азербайджана сообщали, что 3 августа члены армянских незаконных вооруженных формирований (НВФ) на территории Азербайджана, где временно размещен российский миротворческий контингент, совершили террористическо-диверсионную операцию против подразделений азербайджанской армии, в результате чего погиб азербайджанский военнослужащий Кязымов Анар Рустам оглу.

Кроме того, продолжили в министерстве, члены армянских НВФ предприняли попытку захватить высоту Гырхгыз, расположенную на горном хребте, охватывающем территорию Кельбаджарского и Лачинского районов, и оборудовать там новые боевые позиции.

«В результате ответной операции «Возмездие», проведенной подразделениями азербайджанской армии, взяты под контроль высоты Гырхгыз, Сарыбаба и ряд других важных господствующих высот вдоль Карабахского хребта горной цепи Малого Кавказа», - говорилось в сообщении.

В нем отмечалось, что в рамках операции были уничтожены несколько боевых позиций армянских НВФ, нанесен удар с воздуха по воинской части в населенном пункте Юхары Оратаг бывшего Агдеринского района. В результате, сообщили в военном ведомстве, уничтожена и ранена живая сила армянских НВФ, уничтожены несколько гаубиц Д-30, военные транспортные средства и большое количество боеприпасов.

Р.Керимов