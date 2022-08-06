В Азербайджане возбудили дело по факту нападения на посольство в Великобритании

В генеральной прокуратуре Азербайджана в субботу сообщили о возбуждении уголовного дела по факту нападения на посольство Азербайджана в Великобритании.
«По факту генеральным прокурором возбуждено уголовное дело по статьям 12.3, 102 (нападение на лиц или организации, пользующиеся международной защитой), 12.3, 186.1 (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества с причинением значительного вреда потерпевшему) и 12.3, 324 (оскорбительные действия в отношении государственного флага Азербайджанской Республики или государственного герба Азербайджанской Республики) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики», - говорится в сообщении.
В нем отмечается, что Генпрокуратура Азербайджана направила запрос об оказании правовой помощи для проведения расследования уголовного дела в рамках совместного сотрудничества с соответствующими органами Великобритании.
«Принимаются необходимые меры в соответствии с международными нормами и принципами для выявления виновных и привлечения их к уголовной ответственности путем всестороннего, полного и объективного расследования», - добавили в ведомстве.
Согласно Генпрокуратуре, административное здание посольства Азербайджана в Великобритании, расположенное по адресу: 4 Kensington Court W8 5DL, Лондон, подверглось нападению 4 августа приблизительно в 16:00-17:00 по местному времени.
Государственный флаг Азербайджана был снят членами группировки, размахивающими флагами и плакатами с балкона, а на стенах административного здания были разрисованы различные религиозные лозунги.
Предварительным расследованием установлено, что члены радикальной группировки, личности которых неизвестны, по предварительному сговору, с целью обострения международных отношений совершили акт вандализма в нарушение требований Международной конвенции от 14 декабря 1973 года «О предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся международной защитой, в том числе дипломатических агентов», отметили в ведомстве.
Ранее об инциденте 4 августа сообщало министерство иностранных дел Азербайджана.
На следующий день временного поверенного в делах Великобритании в Азербайджане пригласили в МИД Азербайджана, где ему выразили решительный протест в связи с нападением на посольство, потребовав гарантий того, что подобные инциденты больше не повторятся, проведения тщательного расследования и привлечения виновных к ответственности, рассказали во внешнеполитическом ведомстве.
Р.Керимов
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