Азербайджанские военнослужащие прошли курсы спецназа в Турции

Группа азербайджанских военнослужащих прошла курсы спецназа в Турции, сообщили в субботу в министерстве обороны Азербайджана.

«В рамках соглашения «О сотрудничестве в области военного образования», заключенного между Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой, группа военнослужащих азербайджанской армии приняла участие в курсах спецназа в Анкаре», - говорится в сообщении военного ведомства.

В нем отмечается, что в церемонии выпуска принял участие начальник Генерального штаба Вооруженных сил Турции генерал армии Яшар Гюлер.

Окончившим курсы были вручены сертификаты.

Р.Керимов