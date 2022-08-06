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Спорт 06.08.2022 13:00

ФИФА потратила почти полмиллиона долларов на внедрение системы VAR в Азербайджане

Международная федерация футбола (ФИФА) сообщила, что профинансировала проект внедрения системы видеопомощи арбитрам (VAR) в Азербайджане на сумму почти полмиллиона долларов.

«Финансовый вклад ФИФА в проект VAR составляет 479 тыс. 173 доллара США», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в матчах Премьер-лиги Азербайджана по футболу сезона-2022/2023 будет применяться система VAR.

В Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) отмечали, что ФИФА в июле - 13-14 июля и 22-24 июля - оценивала готовность к применению этой системы в матчах чемпионата страны. В итоге, сообщили в ассоциации, ФИФА направила в АФФА документ, подтверждающий применение VAR.

Новый сезон чемпионата Азербайджана по футболу стартовал 5 августа матчем «Кяпаз»-«Зиря» в Баку (1-2).

Р.Керимов

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Тэги: ФИФА, АЗЕРБАЙДЖАН, СПОРТ, ФУТБОЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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