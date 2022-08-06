Асадов подписал распоряжение о создании рабгруппы по внедрению «зеленых» технологий в Карабахе и Восточном Зангезуре

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов подписал распоряжение о создании рабочей группы по координации и мониторингу внедрения «зеленых» технологий и требований энергоэффективности на освобожденных территориях страны - в Карабахе и Восточном Зангезуре.
Текст документа опубликован на сайте Кабинета министров Азербайджана.
Возглавил рабгруппу министр энергетики Азербайджана.
Согласно распоряжению, Минэнерго поручено выполнять функции секретариата Рабочей группы и организовывать ее заседания не реже одного раза в квартал.
Документ вступил в силу со дня его подписания - 3 августа.
Р.Керимов
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