Асадов подписал распоряжение о создании рабгруппы по внедрению «зеленых» технологий в Карабахе и Восточном Зангезуре

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов подписал распоряжение о создании рабочей группы по координации и мониторингу внедрения «зеленых» технологий и требований энергоэффективности на освобожденных территориях страны - в Карабахе и Восточном Зангезуре.

Текст документа опубликован на сайте Кабинета министров Азербайджана.

Возглавил рабгруппу министр энергетики Азербайджана.

Согласно распоряжению, Минэнерго поручено выполнять функции секретариата Рабочей группы и организовывать ее заседания не реже одного раза в квартал.

Документ вступил в силу со дня его подписания - 3 августа.

Р.Керимов