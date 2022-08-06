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Дальнее зарубежье 06.08.2022 14:01

В Эстонии засекретили работу комиссии по монументам советской эпохи

Эстонские власти засекретили работу государственной канцелярии по монументам советской эпохи, созданной на минувшей неделе, когда было принято решение убрать памятники эпохи СССР из публичного пространства.

Комиссия по монументам призвана, как сказано в приказе о ее создании, "организовать устранение из публичного пространства надгробий и памятников с символикой оккупационной власти", сообщает портал телерадиовещания ERR.

По его данным, в ряде случаев допускается также замена текстов на табличках идеологически нейтральными. Общественности сообщили лишь, что комиссию возглавляет Аско Кивинук (Asko Kivinuk), ранее работавший в государственном центре оборонных инвестиций.

Со слов Кивинука известно, что в комиссию входят представители разных министерств и ведомств, но их имена не разглашаются.

"Члены комиссии могут подвергнуться угрозам и опасностям, так что Эстонское государство должно защитить их и дать им возможность работать спокойно", - подчеркнула министр госуправления Рийна Солман (Riina Solman).

"Это засекречивание просто смехотворно (...) Если кто-то из членов комиссии желает сохранить анонимность, таким людям лучше было бы взять самоотвод. Речь идет о принципиально важных для Эстонии вопросах, и обсуждать их надо открыто", - заявил депутат парламента от Консервативной народной партии Яаак Валге (Jaak Valge).

Как сообщила премьер-министр Кая Каллас (Kaja Kallas), правительство Эстонии на заседании в минувший четверг приняло решение об устранении советских памятников из публичного пространства.

"По оценкам, в Эстонии их насчитывается от 200 до 400. Главное решено - красные монументы нужно убрать из публичного пространства, и мы сделаем это в кратчайшие сроки", - подчеркнула Каллас.

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Тэги: ЭСТОНИЯ, СССР

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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