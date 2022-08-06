Гутерриш предупредил человечество о росте ядерной угрозы

Угроза применения ядерного оружия в настоящее время становится все более актуальной в мире, заявил в субботу генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в Хиросиме на выступлении, посвященном 77-й годовщине атомной бомбардировки города войсками США.

"Человечество играется с заряженным оружием", - приводят слова генсека западные СМИ.

По словам Гутерриша, в данный момент "происходит быстрое распространение кризисов с угрожающим ядерным подтекстом". Он упомянул ситуацию на Ближнем Востоке, на Корейском полуострове и вокруг Украины. Генсек ранее озвучивал подобные опасения в Нью-Йорке на Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия.

Также он задался вопросом, смогло ли человечество извлечь уроки из бомбардировки Хиросимы.

В субботу перед рассветом жители Хиросимы, пережившие ядерный удар, и их родственники начали собираться в Мемориальном парке мира в Хиросиме, чтобы молиться и возложить цветы в память о погибших. В 8:15 прошла минута молчания: в это время 6 августа 1945 года атомная бомба взорвалась в городе.

Самолеты американских ВВС сбросили атомные бомбы "Малыш" и "Толстяк" на города Хиросима и Нагасаки в западной части Японии 6 и 9 августа 1945 года, на завершающем этапе Второй мировой войны. В результате бомбардировки Хиросимы и последовавшей лучевой болезни погибли около 140 тыс. человек.