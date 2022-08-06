Алиев принял верительные грамоты новых послов Панамы и Руанды

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу принял верительные грамоты новоназначенных чрезвычайных и полномочных послов Панамы и Руанды в Баку Мариэлы дель Кармен Сагель Росас и Фиделиса Нтампаки Миронко. Об этом говорится в сообщениях, размещенных на сайте главы государства.

В ходе встреч обсуждались вопросы расширения двустороннего сотрудничества и взаимодействия на международных площадках.

Р.Керимов