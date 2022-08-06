Эрдоган назвал неприемлемым нападение на посольство Азербайджана в Лондоне

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал неприемлемым нападение на посольство Азербайджана в столице Великобритании Лондоне.

«Считаем неприемлемым нападение на посольство Азербайджана в Лондоне», - заявил СМИ Эрдоган, слова которого в субботу приводит турецкий телеканал TRT Haber.

Он выразил надежду на тщательное расследование инцидента и наказание виновных.

Согласно Генпрокуратуре Азербайджана, административное здание посольства Азербайджана в Великобритании, расположенное по адресу: 4 Kensington Court W8 5DL, Лондон, подверглось нападению 4 августа приблизительно в 16:00-17:00 по местному времени.

На следующий день временного поверенного в делах Великобритании в Азербайджане пригласили в МИД Азербайджана, где ему выразили решительный протест в связи с нападением на посольство, потребовав гарантий того, что подобные инциденты больше не повторятся, проведения тщательного расследования и привлечения виновных к ответственности, рассказали во внешнеполитическом ведомстве.

По факту генеральным прокурором Азербайджана возбуждено уголовное дело по статьям 12.3, 102 (нападение на лиц или организации, пользующиеся международной защитой), 12.3, 186.1 (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества с причинением значительного вреда потерпевшему) и 12.3, 324 (оскорбительные действия в отношении государственного флага Азербайджана или государственного герба Азербайджана) Уголовного кодекса страны.

Генпрокуратура Азербайджана направила запрос об оказании правовой помощи для проведения расследования уголовного дела в рамках совместного сотрудничества с соответствующими органами Великобритании.

Р.Керимов