Армения должна как можно скорее выполнить обязательства по Карабаху - Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает важным скорейшее выполнение Арменией обязательств, вытекающих из трехстороннего заявления лидеров Азербайджана, Армении и России от 10 ноября 2020 года, среди которых вывод армянских войск с территории Азербайджана.
Он пояснил, что Азербайджан не хочет, чтобы на его территории находились незаконные вооруженные формирования (НВФ).
«Прошло почти два года с момента подписания трехстороннего заявления. Важно, чтобы Армения как можно скорее выполнила свои обязательства», - заявил СМИ Эрдоган, слова которого в субботу приводит турецкий телеканал TRT Haber.
Р.Керимов
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