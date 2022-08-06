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Внешняя политика 06.08.2022 16:12

Армения должна как можно скорее выполнить обязательства по Карабаху - Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает важным скорейшее выполнение Арменией обязательств, вытекающих из трехстороннего заявления лидеров Азербайджана, Армении и России от 10 ноября 2020 года, среди которых вывод армянских войск с территории Азербайджана.

Он пояснил, что Азербайджан не хочет, чтобы на его территории находились незаконные вооруженные формирования (НВФ).

«Прошло почти два года с момента подписания трехстороннего заявления. Важно, чтобы Армения как можно скорее выполнила свои обязательства», - заявил СМИ Эрдоган, слова которого в субботу приводит турецкий телеканал TRT Haber.

Р.Керимов

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Тэги: ТУРЦИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, РЕДЖЕП ТАЙИП ЭРДОГАН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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