Число попыток нелегального пересечения белорусско-польской границы превысило 7 тыс. - погранслужба Польши

Число попыток нелегального пересечения белорусско-польской границы превысило 7 тыс., сообщила в субботу Пограничная стража Польши.
"В этом году было уже 7143 попытки нелегально пересечь белорусско-польскую границу", - говорится в сообщении.
В конце июня Польша сообщила о завершении возведения физического барьера на границе с Беларусью. Он представляет собой стальное заграждение длиной 186 км и высотой 5,5 метра, которое увенчано колючей проволокой. Физический барьер не установлен на водных участках польско-белорусской границы.
Ситуация на границе Беларуси и Польши осложнилась 8 ноября 2021 года, когда к границе с белорусской стороны подошли несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока, желавших перебраться в Евросоюз.
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