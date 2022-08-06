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Дальнее зарубежье 06.08.2022 16:26

Число попыток нелегального пересечения белорусско-польской границы превысило 7 тыс. - погранслужба Польши

Число попыток нелегального пересечения белорусско-польской границы превысило 7 тыс., сообщила в субботу Пограничная стража Польши.

"В этом году было уже 7143 попытки нелегально пересечь белорусско-польскую границу", - говорится в сообщении.

В конце июня Польша сообщила о завершении возведения физического барьера на границе с Беларусью. Он представляет собой стальное заграждение длиной 186 км и высотой 5,5 метра, которое увенчано колючей проволокой. Физический барьер не установлен на водных участках польско-белорусской границы.

Ситуация на границе Беларуси и Польши осложнилась 8 ноября 2021 года, когда к границе с белорусской стороны подошли несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока, желавших перебраться в Евросоюз.

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Тэги: ПОЛЬША, БЕЛАРУСЬ, МИГРАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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