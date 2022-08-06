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Здравоохранение 06.08.2022 16:40

В РФ впервые с марта за сутки COVID-19 заболели почти 20 тыс. человек

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ впервые с конца марта составил почти 20 тыс. случаев, что почти на 1,5 тыс. больше, чем накануне, госпитализированы более 2,1 тыс. человек, скончались 46 пациентов с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу.

"По состоянию на 6 августа в РФ выявлено 19 974 новых случая COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 2 141 человек и увеличилось в сравнении с предшествующими сутками на 12,3%", - сообщили в оперштабе.

Увеличение количества госпитализаций отмечено в 41 субъекте РФ, снижение количества госпитализаций произошло в 40 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в четырех субъектах, уточнили в оперштабе.

За минувшие сутки от коронавирусной инфекции скончались 46 человек, накануне штаб сообщал о 47 умерших.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в России были зарегистрированы 18 тыс. 555 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 выросло на 1 тыс. 419. Суточный показатель заболеваемости впервые с 30 марта приблизился к 20 тыс. случаев, когда было выявлено чуть больше 20 тыс. заболевших. Рост заболеваемости отмечается четвёртый день подряд.

"Выздоровели за сутки 10 743 человека, или на 9,4% больше в сравнении с 5 августа", - добавили в оперштабе.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 18 млн 692 тыс. 396 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 382 тыс. 697 умерших и 18 млн 030 тыс. 626 выздоровевших.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в РФ на фоне появления новых более заразных подвариантов коронавируса отмечается рост заболеваемости. Также в Роспотребнадзоре заявляли, что в стране отмечается увеличение в штаммовом составе доли новых подвариантов "омикрона" ВА.4 и ВА.5, для которых характерна большая заразность. При этом, как подчеркивали в ведомстве, существенное изменение числа тяжелых случаев и госпитализаций из-за распространения новых подвариантов маловероятно, возвращать коронавирусные ограничения на федеральном уровне необходимости нет.

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Тэги: РОССИЯ, COVID-19, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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