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Дальнее зарубежье 06.08.2022 17:00

Блинкен заявил о влиянии ситуации в Тайваньском проливе на весь мир

Обстановка в районе Тайванского пролива оказывает влияние на весь мир, в том числе из-за воздействия на морские перевозки в Южно-Китайском море, заявил в субботу в ходе визита на Филиппины госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Происходящее в Тайванском проливе затрагивает весь регион и многими путями воздействует на целый мир, к примеру, потому что Южно-Китайское море является крайне важной транспортной артерией", - приводят местные СМИ слова Блинкена с онлайн пресс-конференции с главой МИД Филиппин Энрике Манало.

Однако, по словам госсекретаря, власти КНР вместо мирного урегулирования разногласий в регионе всё больше предпочитают полагаться на использование силы и на принуждение. В то же время Блинкен заявил о желании США сохранять каналы связи с КНР.

Ранее западные СМИ сообщали, что из-за военных учений КНР в районе Тайваня ряду судоходных компаний пришлось менять маршруты своих судов в регионе.

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) с 4 по 7 августа проводит военные учения с боевыми стрельбами в шести районах вокруг Тайваня в ответ на визит на остров на этой неделе спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси, который Пекин квалифицировал как грубое нарушение суверенитета и территориальной целостности страны. Как сообщалось, в ходе учений были запущены баллистические ракеты, пролетевшие над Тайванем.

В минувшую пятницу силы НОАК совершили 68 боевых вылетов в районе Тайваня, а зоны вокруг острова патрулировали 13 кораблей ВМС.

Тайваньский вопрос возник в 1949 году, когда была провозглашена Китайская Народная Республика, а часть китайской партии Гоминьдан обосновалась на острове Тайвань, назвав остров Китайской Республикой на Тайване. Пекин настаивает на "принципе одного Китая", согласно которому нельзя одновременно признавать и КНР, и Китайскую Республику на Тайване.

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Тэги: США, КИТАЙ, ТАЙВАНЬ


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