России и ОАЭ обсудили стратегические вопросы Ближнего Востока и Северной Африки

Урегулирование в Йемене и российско-эмиратские отношения обсудили по телефону спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов с дипломатическим советником президента Объединенных Арабских Эмиратов Анваром Гаргашем, сообщили в МИД РФ.

"В ходе беседы были рассмотрены приоритетные вопросы дальнейшего укрепления традиционно дружественных российско-эмиратских отношений, включая координацию принципиальных подходов Москвы и Абу-Даби по проблемам мира и безопасности в стратегически важном регионе Ближнего Востока и Северной Африки", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

"Особое внимание было уделено задачам скорейшего всеобъемлющего урегулирования в Йеменской Республике, в том числе закреплению режима прекращения боевых действий и налаживанию под эгидой ООН полноформатного переговорного процесса с участием всех политических сил и конфессиональных групп Йемена", - сообщили в МИД РФ.