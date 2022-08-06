России и ОАЭ обсудили стратегические вопросы Ближнего Востока и Северной Африки

Урегулирование в Йемене и российско-эмиратские отношения обсудили по телефону спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов с дипломатическим советником президента Объединенных Арабских Эмиратов Анваром Гаргашем, сообщили в МИД РФ.
"В ходе беседы были рассмотрены приоритетные вопросы дальнейшего укрепления традиционно дружественных российско-эмиратских отношений, включая координацию принципиальных подходов Москвы и Абу-Даби по проблемам мира и безопасности в стратегически важном регионе Ближнего Востока и Северной Африки", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
"Особое внимание было уделено задачам скорейшего всеобъемлющего урегулирования в Йеменской Республике, в том числе закреплению режима прекращения боевых действий и налаживанию под эгидой ООН полноформатного переговорного процесса с участием всех политических сил и конфессиональных групп Йемена", - сообщили в МИД РФ.
Армения должна как можно скорее выполнить обязательства по Карабаху - Эрдоган
Эрдоган назвал неприемлемым нападение на посольство Азербайджана в Лондоне
Алиев принял верительные грамоты новых послов Панамы и Руанды
Moody`s прогнозирует рост ВВП Азербайджана в 2022г на 4%
Moody`s повысило кредитные рейтинги Азербайджана до уровня Ва1, изменило прогноз на «стабильный»
Путин и Эрдоган достигли важных решений по сотрудничеству в экономике, прежде всего в энергетике - Новак
В Азербайджане за сутки умерли 5 больных COVID-19
В РФ впервые с марта за сутки COVID-19 заболели почти 20 тыс. человек
ФИФА потратила почти полмиллиона долларов на внедрение системы VAR в Азербайджане
В Финляндии рассматривают варианты ограничения выдачи россиянам туристических виз
ГААД получит 10,1 млн манатов на строительство автодороги в Уджарском районе
MIDA направит 13,6 млн манатов на строительство жилых зданий в ЖК Сумгайыт-2
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Завершился турнир по футболу среди сотрудников Yelo Bank
ВТБ (Азербайджан) поддержал проект «Летнего университета для молодых лидеров»
Атлантический совет анонсировал обсуждение меморандума о сотрудничестве ЕС и Азербайджана в энергетике
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ