Туристический поезд запустили из России в Беларусь

Туристический поезд в Беларусь организовали для россиян. Первый его рейс в субботу прибудет в Брест и Гродно.

"Сегодня в Брест и Гродно прибудет первый рейс туристического поезда "Белорусский вояж" - нового совместного проекта Белорусской железной дороги и ОАО "РЖД". Программа тура рассчитана на двухдневное пребывание в Беларуси", - рассказали в пресс-центре БелЖД госагентству БелТА.

Особенность круизного туристического поезда - ночные переезды в формате "отель на колесах" и продолжительные стоянки в Бресте, Гродно и Минске. При этом пассажиры могут выбирать маршрут в соответствии со своими предпочтениями: после прибытия в Беларусь часть вагонов с туристами отправляется в Брест, а другая - в Гродно.

В Бресте для гостей предусмотрена обзорная экскурсия по городу, посещение Музея обороны Брестской крепости, экскурсия в Национальный парк "Беловежская пуща" с обедом на Царской поляне, посещением музея природы и вольеров, а также прогулки по старому городу.

В Гродно, как ожидается, день начнется с концерта органной музыки, посещения королевского Старого замка и прогулки по улочкам исторического центра. Программа продолжится в агроусадьбе "Каролинский фальварок Тызенгаўза".

Завершит вечер первого дня свободное время и ночной переезд из Бреста и Гродно в Минск. В столице туристов ждет экскурсия по городу. Кроме этого, они смогут посетить замковый комплекс "Мир" - уникальный памятник национальной культуры Беларуси, включенный в Список всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО.