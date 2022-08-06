Туристический поезд запустили из России в Беларусь

Туристический поезд в Беларусь организовали для россиян. Первый его рейс в субботу прибудет в Брест и Гродно.
"Сегодня в Брест и Гродно прибудет первый рейс туристического поезда "Белорусский вояж" - нового совместного проекта Белорусской железной дороги и ОАО "РЖД". Программа тура рассчитана на двухдневное пребывание в Беларуси", - рассказали в пресс-центре БелЖД госагентству БелТА.
Особенность круизного туристического поезда - ночные переезды в формате "отель на колесах" и продолжительные стоянки в Бресте, Гродно и Минске. При этом пассажиры могут выбирать маршрут в соответствии со своими предпочтениями: после прибытия в Беларусь часть вагонов с туристами отправляется в Брест, а другая - в Гродно.
В Бресте для гостей предусмотрена обзорная экскурсия по городу, посещение Музея обороны Брестской крепости, экскурсия в Национальный парк "Беловежская пуща" с обедом на Царской поляне, посещением музея природы и вольеров, а также прогулки по старому городу.
В Гродно, как ожидается, день начнется с концерта органной музыки, посещения королевского Старого замка и прогулки по улочкам исторического центра. Программа продолжится в агроусадьбе "Каролинский фальварок Тызенгаўза".
Завершит вечер первого дня свободное время и ночной переезд из Бреста и Гродно в Минск. В столице туристов ждет экскурсия по городу. Кроме этого, они смогут посетить замковый комплекс "Мир" - уникальный памятник национальной культуры Беларуси, включенный в Список всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО.
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