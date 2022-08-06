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Дальнее зарубежье 06.08.2022 18:20

Китай отправил к Тайваню 20 самолетов

КНР на фоне масштабных учений в регионе направила в сторону Тайваня 20 самолетов, сообщают в субботу западные СМИ.

В частности, 14 самолетов пересекли разделительную линию в Тайваньском проливе, отделяющую зоны под контролем Пекина и Тайбэя. В свою очередь с Тайваня вылетели истребители, которые должны были предупредить авиацию КНР о недопустимости дальнейшего приближения к острову.

По данным тайванского оборонного ведомства, вокруг Тайваня также зафиксирована активность 14 кораблей КНР.

Ранее власти Тайваня в ответ на учения Народно-освободительной армии Китая (НОАК) организовали морское и воздушное патрулирование и развернули сухопутные системы ПВО.

НОАК с 4 по 7 августа проводит военные учения с боевыми стрельбами в шести районах вокруг Тайваня в ответ на визит на остров на этой неделе спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси, который Пекин квалифицировал как грубое нарушение суверенитета и территориальной целостности страны. Как сообщалось, в ходе учений были запущены баллистические ракеты, пролетевшие над Тайванем.

Тайваньский вопрос возник в 1949 году, когда была провозглашена Китайская Народная Республика, а часть китайской партии Гоминьдан обосновалась на острове Тайвань, назвав остров Китайской Республикой на Тайване. Пекин настаивает на "принципе одного Китая", согласно которому нельзя одновременно признавать и КНР, и Китайскую Республику на Тайване.

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Тэги: КИТАЙ, ТАЙВАНЬ, ВВС


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