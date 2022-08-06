Москва отвергла претензии Киева на зарубежное имущество бывшего СССР

Права России на зарубежные активы СССР бесспорны, для их пересмотра нет оснований, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявления украинского посла в Великобритании Вадима Пристайко о возврате зарубежного имущества бывшего СССР.
"Заявление украинского Посла в Великобритании В.Пристайко носит популистский характер и не имеет под собой никаких оснований", - говорится в ответе Захаровой на вопрос СМИ относительно заявления Пристайко о требовании Украины к РФ "возвратить треть зарубежного имущества бывшего СССР".
"С точки зрения международного права геополитические преобразования 1991 года не привели к исчезновению СССР как субъекта международного права. Государство под названием "СССР" не прекратило, а продолжило свою международную правосубъектность под названием "Российская Федерация". Для обозначения такого рода явлений в международном праве используется понятие "продолжательство". Таким образом, Российская Федерация является правопродолжателем Союза ССР", - отметила Захарова.
Она подчеркнула, что "статус Российской Федерации как государства-продолжателя СССР признан международным сообществом, подтвержден Международным Судом ООН".
"В качестве правопродолжателя Российская Федерация взяла на себя обязательства по выплате внешнего государственного долга СССР. Опираясь на этот статус Россия осуществляет права собственности на зарубежное имущество Союза ССР. Странно, что украинские дипломаты, пытаясь претендовать на какие-то имущественные права, не вспоминают о существовавшем долге СССР, который выплатила Россия, не прибегая к помощи Украины и других советских республик", - отметила представитель МИД РФ.
"Рассматриваем данный вопрос как окончательно урегулированный, результаты перерегистрации советской зарубежной недвижимости на Российскую Федерацию пересмотру не подлежат. Наши права на зарубежные активы СССР бесспорны, попытки их пересмотреть не имеют под собой правовых оснований", - заключила Захарова.
Армения должна как можно скорее выполнить обязательства по Карабаху - Эрдоган
Эрдоган назвал неприемлемым нападение на посольство Азербайджана в Лондоне
Алиев принял верительные грамоты новых послов Панамы и Руанды
Moody`s прогнозирует рост ВВП Азербайджана в 2022г на 4%
Moody`s повысило кредитные рейтинги Азербайджана до уровня Ва1, изменило прогноз на «стабильный»
Путин и Эрдоган достигли важных решений по сотрудничеству в экономике, прежде всего в энергетике - Новак
В Азербайджане за сутки умерли 5 больных COVID-19
В РФ впервые с марта за сутки COVID-19 заболели почти 20 тыс. человек
ФИФА потратила почти полмиллиона долларов на внедрение системы VAR в Азербайджане
В Финляндии рассматривают варианты ограничения выдачи россиянам туристических виз
ГААД получит 10,1 млн манатов на строительство автодороги в Уджарском районе
MIDA направит 13,6 млн манатов на строительство жилых зданий в ЖК Сумгайыт-2
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Завершился турнир по футболу среди сотрудников Yelo Bank
ВТБ (Азербайджан) поддержал проект «Летнего университета для молодых лидеров»
Атлантический совет анонсировал обсуждение меморандума о сотрудничестве ЕС и Азербайджана в энергетике
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ