В Азербайджане за сутки умерли 5 больных COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 452 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 801 тыс. 470, сообщает в субботу республиканский оперативный штаб.

Днем ранее зарегистрировано 540 случаев.

За минувшие сутки умерли пять больных COVID-19 (накануне летальных исходов выявлено не было).

Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 тыс. 760 человека, следует из опубликованных данных.

От COVID-19 вылечились 788 тыс. 612 человек (+ 403 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находится 3 тыс. 98 человек.

За сутки медики провели 3 тыс. 750 тестов на коронавирус против 3 тыс. 435 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 62 тыс. 408 тестов на COVID-19.

Р.Керимов