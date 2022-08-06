В Азербайджане за сутки умерли 5 больных COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 452 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 801 тыс. 470, сообщает в субботу республиканский оперативный штаб.
Днем ранее зарегистрировано 540 случаев.
За минувшие сутки умерли пять больных COVID-19 (накануне летальных исходов выявлено не было).
Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 тыс. 760 человека, следует из опубликованных данных.
От COVID-19 вылечились 788 тыс. 612 человек (+ 403 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находится 3 тыс. 98 человек.
За сутки медики провели 3 тыс. 750 тестов на коронавирус против 3 тыс. 435 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 62 тыс. 408 тестов на COVID-19.
Р.Керимов
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