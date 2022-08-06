ЕС призвал к сдержанности стороны палестино-израильского конфликта

Официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС) заявил о необходимости сделать всё для предотвращения дальнейшей эскалации палестино-израильского конфликта, чтобы избежать новых жертв.
"Европейский союз с большой обеспокоенностью следит за последними событиями в Газе и вокруг нее, где продолжающаяся эскалация уже привела к ряду жертв, в том числе к погибшим гражданским лицам, включая пятилетнюю палестинскую девочку, и к более 80 раненым", - говорится в коммюнике, опубликованном в Брюсселе в субботу.
"ЕС призывает все стороны к максимальной сдержанности, чтобы избежать дальнейшей эскалации и жертв", - сообщается в документе.
В нем отмечается, что, хотя Израиль имеет право защищать свое население, "необходимо сделать все, чтобы предотвратить более широкий конфликт, который, в первую очередь, затронет гражданское население с обеих сторон и приведет к новым жертвам и еще большим страданиям".
По словам представителя ЕВС, последние события еще раз подчеркивают необходимость восстановления политического диалога и обеспечения стабильной ситуации в секторе Газа.
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