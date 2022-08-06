Судно Navistar с украинской кукурузой прибыло в Стамбул

Судно Navistar с украинской кукурузой в субботу прибыло в Стамбул, достигнув входа в пролив Босфор, свидетельствуют данные портала Marine Traffic.
Согласно им, сухогруз Navistar бросил якорь на стоянке BOSPHORUS N ANCH.
Между тем еще два судна с украинской кукурузой - Rojen и Polarnet - продолжают плавание через Черное море, Rojen находится уже недалеко от берегов Турции.
Судно Navistar ранее вышло из порта Одессы с грузом кукурузы, предназначенным для выгрузки в Рингаскидди, Ирландия.
Ранее сообщалось, что Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле дал разрешение на проход через морской гуманитарный коридор еще трех судов с кукурузой с Украины. Ожидается, что все три судна досмотрят в Стамбуле представители СКЦ прежде, чем пропустят их дальше.
В Стамбуле 22 июля при участии ООН, России, Турции и Украины состоялось подписание двух документов по созданию коридора для вывоза зерна из трех портов на Украине - Черноморска, Одессы и Южного.
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