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Дальнее зарубежье 06.08.2022 20:30

Во Франции из-за засухи не исключают дефицита молока в ближайшие месяцы

Французская Национальная федерация профсоюзов сельхозпроизводителей (FNSEA) заявила об ожиданиях нехватки молока в стране в предстоящие осень и зиму.

"Для производства молока необходим фураж, главным образом люцерна и кукуруза, которые в этом году не уродились. То есть существует риск нехватки молока этой осенью и этой зимой", - сообщил в субботу в эфире канала Franceinfo председатель экономической комиссии FNSEA Янник Фьялип.

По его словам, из-за поразившей страну засухи коровам, "которые обычно в этот период находятся на пастбищах, там больше нечего есть".

По мнению Franceinfo, такая ситуация чревата ростом цен на молоко. Но не только по этой причине, уточняет канал. Производители требуют пересмотра цен на их продукцию, чтобы "обеспечить устойчивость сектора".

"Цена молока во Франции на 20% ниже, чем та, которую платят другим европейским производителям, особенно в Германии и Нидерландах", - объяснил представитель профсоюзов.

Однако, помимо пересмотра цен, профсоюзы в связи с засухой желают, чтобы были активированы фонды помощи на случай стихийных бедствий, которые позволили бы животноводам покупать фураж при 50-процентном софинансировании государством.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ЗАСУХА, МОЛОКО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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