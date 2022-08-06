В Кыргызстане опровергли сообщения об использовании ее территории для ликвидации главы «Аль-Каиды»

Министерство иностранных дел Кыргызстана назвало ложной информацию пакистанских СМИ о ликвидации главы "Аль-Каиды" Аймана аз-Завахири ударами с беспилотного летательного аппарата, запущенного с кыргызской территории.
"Данная информация не соответствует действительности и является ложной", - заявили в ведомстве в субботу.
По данным МИД, информация о запущенном беспилотнике с бывшей авиабазы ВС США, размещавшейся в международном аэропорту "Манас" в Бишкеке, не соответствует действительности.
"Центр транзитных перевозок в аэропорту "Манас" прекратил свою деятельность в 2014 году. В настоящее время американские или другие иностранные военные на территории аэропорта не присутствуют и какой-либо деятельности не ведут", - отметили в ведомстве.
В субботу пакистанское англоязычное издание "Dawn" сообщило, что военный беспилотник, убивший главаря "Аль-Каиды" Аймана аз-Завахири в Кабуле, был выпущен с территории бывшей американской авиабазы в Кыргызстане.
Издание ссылается на американские медиа, но не указывает на какие именно.
2 августа президент США Джо Байден в ходе своего обращения к соотечественникам сообщил о контртеррористической операции в Афганистане, в результате которой был убит глава "Аль-Каиды" Айман аз-Завахири.
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